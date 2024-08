Para celebrar seus 25 anos, a Sicoob Credisul lançou a promoção ‘Quem quer ser um Milionário?’ para associação pelo aplicativo Sicoob entre 3 de agosto a 31 de dezembro.

Quem abrir uma conta pelo aplicativo Sicoob, durante o período da promoção usando o código EXPO2024, vai concorrer a 1 milhão de pontos no Coopera , o Programa de Fidelidade Sicoob.

O sorteio acontecerá no dia 6 de janeiro de 2025. O regulamento e mais informações sobre a promoção no site www.sicoobcredisul.com.br/milionario

Coopera é o programa de pontos e o marketplace do Sicoob, o maior sistema financeiro cooperativo do Brasil. Com o Coopera é possível acumular pontos e trocar no marketplace em produtos e serviços disponibilizados por parceiros.

O marketplace é aberto ao público, mesmo quem não é membro do Coopera pode adquirir produtos e serviços disponíveis ‘Você na Exponorte com a Sicoob Credisul’.

Seguindo as ações de comemoração, a Sicoob Credisul, patrocinadora oficial da Exponorte 2024, preparou a promoção ‘Você na Exponorte com a Sicoob Credisul’ para os cooperados do Cone Sul de Rondônia e Noroeste do Mato Grosso.

A cooperativa vai sortear entradas para os shows nacionais, em Vilhena (RO), de Hugo e Guilherme (28/08), Murilo Huff (29/08), Alok (30/08), Gustavo Mioto (31/08) e Turma do Pagode (01/09), na Exponorte 2024.

A promoção é exclusiva para cooperados de Vilhena, Cerejeiras, Cabixi, Corumbiara, Colorado do Oeste e Pimenteiras do Oeste, em Rondônia, e Campos de Júlio, Comodoro e Sapezal, no Mato Grosso. Para participar, é só se cadastrar no site www.sicoobcredisul.com.br/vocenaexponorte

Serão sorteadas entradas com acompanhante para o Camarote Exclusivo Sicoob Credisul. Também haverá sorteio de passaportes individuais para a arena para os cinco dias de shows. O sorteio acontecerá no dia 16 de agosto e o resultado será divulgado no site da promoção.

Mais sobre a Sicoob Credisul

A Sicoob Credisul é a maior cooperativa de crédito da Região Norte do Brasil e está entre as 20 maiores cooperativas do país e as sete maiores do Sistema Sicoob. Com mais de R$ 6 bilhões em ativos e mais de 100 mil cooperados, a Sicoob Credisul tem presença em 37 cidades dos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso, com 46 agências.