Um acidente envolvendo cinco carros e uma motoneta Biz foi registrado na tarde desta quarta-feira, 7, na Avenida Major Amarante, no Centro de Vilhena.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de um carro Virtus saía do estacionamento de marcha à ré, quando o condutor de uma picape Dodge Ram, que seguia pela via sentido Cuiabá, bateu no Virtus. Com isso, o motorista perdeu o controle da direção, tombou e bateu em cinco carros e em uma motoneta, todos estacionados na via.

Com o choque, o condutor do Virtus sofreu ferimentos e uma mulher que estava sentada em frente a uma sorveteria foi atingida no acidente, aparentemente quebrando a perna.

As duas vítimas foram socorridas ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Testemunhas relatam que o condutor da picape apresentava sinais de embriaguez.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran) foi acionada para registrar a ocorrência.

