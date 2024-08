Durante o Salão Internacional de Proteína Animal (Siavs), em São Paulo, o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), José Eduardo dos Santos, confirmou nesta quarta-feira (7) que a China anunciou a retomada das compras de carne de frango e derivados do Brasil, exceto do Rio Grande do Sul.

Na noite anterior, o México também confirmou que o Brasil pode retomar suas vendas de carne de frango ao país, mas o Rio Grande do Sul permanece suspenso.

O presidente da Asgav espera que a China e o México retomem as compras do Rio Grande do Sul em breve. “Para a China, acredito que a retomada possa ocorrer dentro de 15 dias”, afirmou Santos.

Exportações do Rio Grande do Sul

Durante o Siavs, a demora na retirada dos embargos às exportações avícolas do Rio Grande do Sul foi debatida por lideranças da cadeia produtiva, autoridades e representantes do serviço oficial. O estado enfrentou um problema sanitário recente, um caso isolado da doença de Newcastle, que foi erradicado com sucesso graças ao trabalho conjunto dos serviços técnicos do Ministério da Agricultura e da Secretaria Estadual de Agricultura.

“Já derrubamos o autoembargo e também comunicamos à Organização Mundial de Saúde Animal o encerramento do foco. Ainda assim, alguns países mantêm embargos. Pedimos que o governo estadual e o Mapa reforcem que o Brasil cumpriu o seu papel e que não há mais motivo para manter o embargo. Fizemos um trabalho exemplar de erradicação, controle e vigilância”, destacou o presidente executivo da Asgav, Eduardo Santos.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), também defendeu a suspensão dos embargos. “O fim da doença foi decretado pelo Mapa e temos total garantia da segurança sanitária da nossa produção. Seguimos ao lado dos produtores nessa luta”, reforçou o governador no estande da entidade. Ele salientou a importância da integração do segmento, com um olhar não apenas comercial, mas também para a relevância de ter uma estrutura técnica capacitada e alinhada em conhecimentos.

Siavs

Nesta semana, a Asgav lidera uma comitiva de cerca de 60 pessoas, representantes da cadeia de produção de aves e suínos, durante o Siavs. A delegação inclui empresários, produtores e profissionais do serviço oficial.

“Esta terça-feira foi muito produtiva, um dia de muitas informações positivas, com o posicionamento do Mapa e do governador do Rio Grande do Sul”, disse Santos, lembrando a qualidade da feira. “É uma feira muito boa, com muitos expositores, muita tecnologia e participação de empresas de pequeno, médio e grande porte e produtores. Ela reflete a pujança da produção de proteína animal brasileira, que representa o motor da economia brasileira.”