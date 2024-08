O tempo permanece instável em boa parte da região Sul do Brasil. Entre a faixa leste de Santa Catarina e o norte do Paraná, a condição será de muita nebulosidade e chuva ao longo do dia.

Na faixa oeste de Santa Catarina e no sul do Rio Grande do Sul, o tempo firme predominará, sem chuva, com a massa de ar frio avançando e derrubando as temperaturas. Há previsão de geada na faixa oeste e na Campanha do Rio Grande do Sul.

Sudeste

Com o avanço da frente fria, há previsão de chuva entre o sul do Espírito Santo e o sul de São Paulo, com variação na intensidade de região para região. Na faixa leste de São Paulo, sul do Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, a condição será de muita nebulosidade e chuva ao longo do dia, com alerta para temporais no litoral paulista. Para o restante das regiões, incluindo a faixa central de São Paulo, centro-sul de Minas Gerais, todas as áreas abaixo da capital Belo Horizonte e sul do Espírito Santo, a previsão é de pancadas de chuva ao longo do dia, com períodos de sol.

Centro-Oeste

O tempo muda principalmente sobre o Mato Grosso do Sul. Há previsão de chuva no estado, embora de fraca intensidade, o que ajudará a aliviar o tempo seco dos últimos dias. Na faixa oeste do Mato Grosso do Sul, a previsão é de apenas garoa. Na faixa norte do estado, o tempo seguirá seco. Da mesma forma, os outros estados da região – Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal – continuarão sem chuva, com umidade relativa do ar em níveis críticos.

Nordeste

Pancadas de chuva são esperadas devido à infiltração marítima na faixa entre o litoral do Rio Grande do Norte e o litoral da Bahia. Para o restante da região, o tempo seguirá firme e sem chuva, com umidade relativa baixa no interior, entre o sul do Maranhão e o oeste da Bahia.

Norte

Na região norte, pancadas de chuva devem ocorrer no norte do Amazonas, Roraima, norte do Pará e Amapá, com períodos de sol. No restante da região, o tempo seguirá firme e sem chuva, com umidade relativa do ar em níveis críticos no interior, principalmente no Tocantins, sul do Pará e Rondônia.