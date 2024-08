O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL/RO) concluiu uma série de eventos com as pré-candidaturas a prefeitos e vereadores pelo Partido Liberal (PL), em Rondônia neste mês de julho.

Durante esses encontros, o parlamentar destacou seu compromisso com o desenvolvimento e infraestrutura do estado, com foco especial no potencial turístico.

Ao longo do mês, Chrisóstomo defendeu uma gestão municipal orientada para o desenvolvimento do estado, com ênfase nas áreas de infraestrutura e economia local. Durante convenções partidárias, o parlamentar se destacou como um forte defensor da promoção das áreas rurais e do turismo, que vem promovendo crescimento econômico, a exemplo do Vale das Cachoeiras em Teixeirópolis/RO.

Engenheiro consolidado no Exército brasileiro e, atualmente, exercendo o cargo de parlamentar federal de segundo mandato, Chrisóstomo afirmou estar preparado para enfrentar os desafios dos municípios no interior do estado. Ele destacou o envio de mais de R$ 188 milhões em recursos para infraestrutura, incluindo pavimentação, construção de pontes, aquisição de veículos e máquinas, oriundos de emenda parlamentares para Rondônia.

Propostas

Em suas propostas, o deputado levou aos correligionários municipais do PL um foco claro nas demandas da população local, destacando a importância da participação ativa da comunidade na construção de uma plataforma eleitoral sólida. “A importância dos trabalhos políticos partidários é extremamente impactante para a região, além de beneficiar empresas locais. Toda atenção é voltada para os municípios, em especial, às famílias, o trabalho da agricultura familiar e para o crescimento do turismo no estado. Tudo isso representa uma nova perspectiva na política local das regiões”, afirmou Chrisóstomo.

O deputado Chrisóstomo reforçou seu compromisso com a transparência e o desenvolvimento sustentável dos municípios, pilares que considera essenciais para conquistar o apoio dos eleitores em busca de mudanças positivas na gestão pública de Rondônia.