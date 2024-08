A iniciativa da Dra. Taíssa visa proporcionar aos produtores rurais de Guajará-Mirim os recursos necessários para modernizar e incrementar suas atividades agrícolas

No próximo sábado (10), a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) realizará a entrega de diversos maquinários agrícolas para os produtores da região de Guajará-Mirim. A cerimônia de entrega, que ocorrerá na Agroindústria Por do Sol, estrada do palheta Km 7, marca um passo importante no apoio à agricultura local, promovendo o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade das atividades rurais.

Entre os equipamentos entregues, estão 4 micro tratores, 4 roçadeira, 4 carretas para micro trator, 1 trator agrícola, 1 grade aradora e 1 embaladeira. Esses maquinários são essenciais para a modernização das atividades agrícolas, oferecendo aos produtores as ferramentas necessárias para melhorar a eficiência e a produtividade das suas operações.

A iniciativa da Dra. Taíssa visa proporcionar aos produtores rurais de Guajará-Mirim os recursos necessários para modernizar e incrementar suas atividades agrícolas. A deputada destacou a importância de investir na agricultura local, afirmando: “Nosso objetivo é fornecer aos agricultores as ferramentas necessárias para aumentar a produtividade, reduzir custos e melhorar a qualidade dos produtos. Com esses equipamentos, os produtores terão mais autonomia e capacidade para expandir suas operações, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região.”

Os maquinários entregues representam um investimento significativo no setor agrícola e reforçam o compromisso da parlamentar em apoiar os produtores rurais, promovendo o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida no campo.