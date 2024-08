O Ministério Público Federal (MPF) solicitou o arquivamento do inquérito que investigava a suposta evolução patrimonial incompatível com a renda do ex-prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho.

Após 12 anos de investigações minuciosas, que envolveram órgãos como SPPEA, ASSPAD LOCAL, 5ª CCR, MP/RO e Polícia Federal, o MPF concluiu que o patrimônio de Sobrinho é compatível com sua renda.

A certidão da Assessoria Jurídica do MPF afirma que as análises técnicas não encontraram evidências de evolução patrimonial incompatível ou lavagem de capitais por parte de Roberto Sobrinho. O documento destaca:

“Ante o exposto, considerando que o objeto principal dos fatos em apuração seria a constatação de eventual evolução patrimonial incompatível com as rendas regulares recebidas por Prefeito, bens esses que configurem lavagem/ocultação de capitais ou não, verifica-se das análises técnicas apresentadas que não foi possível constatar tais alegações. Do mesmo modo, em relação aos relatórios dos demais investigados, em que não foi possível a associação (correlação) de eventuais movimentações irregulares em estrita conexão com os fatos principais imputados a Roberto Eduardo Sobrinho.”

Além do arquivamento do inquérito, o MPF ajuizou 25 ações na Justiça Federal, que também não encontraram irregularidades durante a gestão de Roberto Sobrinho, especialmente na Secretaria de Projetos e Obras Especiais.

Em resposta à notícia do arquivamento, Roberto Sobrinho expressou alívio e gratidão: “esperava por esta notícia há muitos anos, anos de muito sofrimento, mas sempre tive a consciência tranquila de que como gestor público sempre zelei pelo correto uso do dinheiro público. Lamento o uso político que meus adversários fizeram das acusações, o que com certeza me retirou do cenário político do Estado de Rondônia. Agradeço aqueles que sempre estiveram ao meu lado, acreditando na minha palavra, especialmente a minha esposa e família. Obrigado pelo apoio que vocês me deram”.

Roberto Sobrinho encaminhou ao Extra de Rondônia a documentação que comprova a iniciativa do MPF de arquivar o inquérito (veja abaixo), encerrando assim um longo período de investigações e especulações midiáticas sobre sua gestão e patrimônio.

Com essa decisão, o ex-prefeito disse que espera que sua imagem pública seja restaurada e que possa seguir com sua vida sem as sombras das acusações que enfrentou ao longo dos últimos anos.