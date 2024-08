A confirmação das candidaturas do médico Antônio Marcos (REPUBLICANOS) e do atual vice-prefeito Moisés Herrera Penha (PL) para os cargos de prefeito e vice, respectivamente, estabelece um curioso parâmetro nas eleições em Pimenteiras do Oeste, na região sul de Rondônia.

Isso porque Moisés é atualmente vice-prefeito, porém está rompido com a atual Chefe do Executivo, por isso defende renovação no comando da administração municipal.

Ambos concederam entrevista ao Extra de Rondônia na manhã desta quarta-feira, 07, explicando seus projetos e visões para o futuro da cidade.

Antônio Marcos disse que reside em Pimenteiras do Oeste com sua esposa, também médica, desde 2019, e destacou a necessidade de melhorias imediatas no município. Ele afirmou que sua principal preocupação é a saúde pública e apresentou propostas concretas para essa área. “Pretendemos implementar exames laboratoriais e radiografias 24 horas, além de dois leitos semi-UTI para atendimentos de emergência”, declarou.

Além disso, Antônio Marcos tem projetos para a educação, incluindo a criação de estágios e transporte para acadêmicos que estudam em Vilhena. Para o turismo, ele propõe a contenção da orla do Rio Guaporé e a criação de uma praia que funcione durante todo o ano, bem como a manutenção dos calendários festivos da cidade. No setor produtivo, ele planeja apoiar os pequenos agricultores e melhorar a infraestrutura, como a construção de uma ponte de concreto na linha 11 para facilitar o escoamento da produção.

Por outro lado, Moisés Herrera Penha, natural de Pimenteiras do Oeste e atual vice-prefeito, possui uma vasta experiência na área da saúde, tendo ocupado cargos públicos em gestões anteriores. Ele se distanciou da administração atual e agora integra a chapa que busca renovar o comando do Executivo. “Eu e o doutor Antônio temos um vínculo muito bom e projetos alinhados. Decidi apoiar sua candidatura porque confio em seu compromisso e seriedade”, afirmou.

Moisés destacou que sua experiência como secretário de saúde e diretor do hospital municipal será fundamental para contribuir com a gestão, especialmente na área da saúde, que ele considera o carro-chefe da chapa. “Temos que mostrar e fazer a coisa andar de maneira igual e bonita”, disse ele, ressaltando a importância de uma gestão eficiente e transparente.

A composição partidária que vai levar o projeto político da dupla na campanha é composta pelo PL, REPUBLICANOS, PP e PSD. A chapa conta com o apoio de diversas lideranças políticas estaduais e federais.