Nesta terça-feira, 6, o Partido Liberal (PL) confirmou o número total de pré-candidatos em Rondônia.

Dos 52 municípios, 31 terão candidaturas próprias do PL. E, em 11 cidades, o partido lançará vice-prefeitos.

“Eu tive a honra de percorrer os 52 municípios. Desses, o PL terá candidatura própria em 31 cidades. Desejo sucesso a todos que vão disputar um cargo majoritário”, disse o presidente regional do partido, o senador Marcos Rogério, em pronunciamento no Senado Federal.

Segundo Marcos Rogério, a expectativa é positiva e o número de candidatos confirma a disposição do partido em ampliar a sua base nos estados.

“Somos o maior partido do Brasil. Agora, a nossa meta é ampliar o número de prefeitos e vereadores nos estados. Em Rondônia, estamos fazendo a nossa parte. A indicação desses nomes foi fruto de muito diálogo interno. Ouvimos as lideranças locais, os presidentes municipais, e escolhemos nomes alinhados com os propósitos do partido”, explicou.

Na capital do estado, Porto Velho, o PL participa de uma aliança com o União Brasil. O nome indicado é o pastor Valcenir Silva (PL), pré-candidato a vice de Mariana Carvalho (UB).

Em Ji-Paraná, o PL terá candidatura própria. Affonso Cândido é pré-candidato, tendo como vice a pastora Marlei Muniz, também do PL.

Confira a lista dos candidatos aprovados em convenção do PL, em Rondônia

>>> Candidatos a prefeito do PL

Alta Floresta: Osmar Alcântara Benites

Alto Paraíso: Leandro Ambrósio Da Silva

Alvorada: Dr. Diego Castro

Buritis: Valtair Fritz Dos Reis

Cacaulândia: Pref. Daniel Marcelino Da Silva

Cacoal: Celso De Oliveira

Campo Novo: Fabio Bainao

Candeias: Lucivaldo Fabricio

Cerejeiras: Airton Gomes

Chupinguaia: Wanderlei Danilucci (Capelão)

Colorado: Edmilson Rodrigues De Almeida

Cujubim: Ademir Borges Sobral

Espigão: Wellinton

Guajará-Mirim: Marinice Granemann

Itapuã: Marcos Paiva Freitas

Jaru: Patrick Faelbi Alves De Assis

Ji-Paraná: Affonso Antônio Cândido

Machadinho: Paulo Henrique Dos Santos

Ministro Andreazza: Wilson Laurenti

Mirante Da Serra: Adineudo De Andrade

Monte Negro: Marcia Fagundes

Nova Mamoré: Marcelio Uchoa

Parecis: Luiz Amaral De Brito

Presidente Médici: Sérgio Pedro Da Silva

Primavera De Rondônia: Lucas Nunes Da Silva

Rio Crespo: Eder Da Silva

Rolim De Moura: Rafael Godoi

Seringueiras: Pr. José Dilson

São Francisco Do Guaporé: José Wellington Drummond Gouveia

Teixeirópolis: Josmar Alves Teixeira

Urupá: Ezequiel Saldanha

>>> Vice-candidatos a prefeito do PL

Ariquemes: André Rosseto

Corumbiara: Marcelo Crisostomo Do Nascimento

Governador Jorge Teixeira: Agnaldo Lopes Do Nascimento

Ji-Paraná: Marlei Muniz

Nova Brasilândia: Flavio Luiz Ribeiro

Ouro Preto: Dr. Job

Pimenteiras: Moizes Herreira Penha

Porto Velho: Pr. Valcenir

Santa Luzia: Uesnei Cleiton Da Silva

São Miguel Do Guaporé: Marcio Boff

Vilhena: Aparecido Donadoni