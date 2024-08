A rede Postos Mirian está em plena expansão e se prepara para inaugurar amanhã, sexta-feira, 08, a sua segunda unidade “M Auto”, em Vilhena.

O novo posto, localizado na Avenida Paraná, 6491, no antigo Posto Tertuliano, promete oferecer a mesma qualidade, preço justo e atendimento de excelência que já são marcas registradas dos Postos Mirian.

Essa inauguração marca um passo importante no crescimento da rede, que agora se consolida ainda mais no coração da cidade. Além dos preços atrativos, o novo posto urbano reforça o compromisso da empresa com a satisfação dos clientes, mantendo os altos padrões de qualidade em combustíveis e serviços.

Um dos destaques da nova unidade é a disponibilidade de combustíveis Petrobras aditivados, conhecidos por oferecerem maior desempenho e proteção ao motor. Com isso, os Postos Mirian continuam garantindo aos clientes uma experiência de abastecimento superior, aliando qualidade e economia.

Os Postos Mirian já são conhecidos pela excelência no atendimento e pela garantia de economia aos consumidores. Com a nova unidade, os clientes de Vilhena terão ainda mais opções para abastecer seus veículos com a confiança e a qualidade que a rede oferece.