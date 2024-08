Um acidente envolvendo um ciclista ainda não identificado e um motociclista ocorreu na tarde desta sexta-feira, 9, em Vilhena.

A câmera de segurança de um estabelecimento comercial registrou o momento da colisão.

O ciclista estava atravessando a Avenida Melvin Jones quando foi atingido pelo motociclista, que seguia em direção à BR-364.

Com o impacto, o ciclista foi arremessado e caiu no asfalto, sofrendo graves ferimentos. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional. Não há informações do estado de saúde do motoqueiro.

>>>Vídeo abaixo: