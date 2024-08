Uma fraude está sendo aplicada em grupos de aplicativos de mensagens na cidade de Cerejeiras e região, utilizando o nome de Valdir Carlos, candidato a vice-prefeito pelo MDB, aprovado em convenção.

De acordo com informações, o golpista conseguiu hackear a conta de Valdir no WhatsApp e está enviando mensagens para os contatos dele, pedindo dinheiro (veja print no final da matéria).

O golpe segue um padrão comum em fraudes digitais, onde o criminoso se passa pela vítima e solicita quantias em dinheiro sob pretextos variados.

Em geral, o golpista utiliza argumentos urgentes, como situações de emergência ou problemas financeiros temporários, para convencer as pessoas a fazerem transferências bancárias.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Valdir Carlos alerta a todos os cidadãos para que fiquem atentos e não caiam nesse golpe. Ele enfatiza que não está pedindo dinheiro a ninguém e que todas as mensagens enviadas em seu nome pedindo valores são falsas.

Ele informou que as autoridades locais já foram informadas sobre a situação, e as medidas legais cabíveis estão sendo tomadas para investigar o caso e tentar localizar o responsável pelo crime. Além disso, Valdir orienta que, caso alguém receba uma mensagem suspeita, deve entrar em contato diretamente com ele ou seus representantes oficiais para verificar a veracidade da solicitação.