Priorizando o atendimento ao setor produtivo voltado à agricultura familiar, o deputado Ezequiel Neiva (União Brasil) entregou equipamentos e implementos agrícolas a mais uma associação rural no município.

Localizada na Linha Nova Um, a Associação dos Produtores Rurais Rio das Pedras, a Asprorip, foi contemplada com um pulverizador, um sulcador de solo, um perfurador de solo, uma grade niveladora e uma carreta basculante.

Ezequiel Neiva destaca que os equipamentos são importantes para que o homem do campo possa produzir cada vez mais, com menos tempo, em menor espaço de terra e, claro, com menos esforço físico. “Por meio das associações rurais, estamos proporcionando a chegada tecnologia nas propriedades rurais de pequeno porte. É uma oportunidade para o homem do campo ampliar sua produção, gerando mais renda para sua família”, observou o deputado ao citar que somente em 2024 foram investidos mais de R$ 1 milhão para atender seis associações rurais em Colorado.

Diretor de políticas agrícolas na Secretaria de Agricultura do Estado (Seagri), Wiveslando Neiva entende que o investimento para a compra de equipamentos e implementos agrícolas para as associações rurais é uma forma de manter a atividade rural familiar. “A tecnologia chegou para ajudar o homem do campo. A nossa temperatura é muito alta. No ano, temos seis meses sem chuva. Não tem condição do produtor ainda trabalhar no cabo da inchada”, justificou Wiveslando.

Presidente da Asprorip, Grinaldo Lemos Rodrigues agradeceu ao deputado Ezequiel Neiva por “ser maior parceiro dos produtores em Colorado do Oeste”. Grinaldo afirmou que os produtores estão produzindo mais e até estocando silagem para o período da estiagem.