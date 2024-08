Os jogos da Copa Embratel de futebol feminino terão início no próximo domingo, dia 11 de agosto. A categoria Sub-15 começará no dia 17 de agosto, com inscrições abertas até o dia 12.

Os campeões e vices de todas as categorias serão premiados com troféus, medalhas e prêmios em dinheiro. As categorias 40+, 50+ e Livre iniciarão suas competições no dia 30 de agosto, e as inscrições continuam abertas.

Os organizadores agradecem à Federação de Futebol de Rondônia, à Secretaria Municipal de Esportes e Cultura de Vilhena e ao Clube Embratel pelo apoio e incentivo na realização do evento.