Na quinta-feira, 8, a Polícia Civil de Rondônia, representada pela Divisão de Homicídios, ministrou uma instrução sobre preservação de locais de crime e investigação para policiais militares da Aeronáutica, que estão no estágio do GSD-PV na Base Aérea de Porto Velho, no Comando da Aeronáutica – FAB.

A experiência proporcionou aos participantes um conhecimento aprofundado sobre as melhores práticas de preservação de locais de crime e técnicas de investigação. A abordagem incluiu desde os procedimentos iniciais a serem adotados ao chegar em uma cena de crime até a importância da coleta e preservação de evidências para garantir a integridade das investigações.

A Polícia Civil de Rondônia permanece comprometida com a capacitação contínua de seus profissionais e com a promoção de parcerias estratégicas que visam o aprimoramento das ações de Segurança Pública no Estado. A colaboração com a Aeronáutica é mais um passo importante nessa direção, reforçando a missão de proteger e servir a comunidade com excelência.