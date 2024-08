A Sicoob Credisul, cooperativa de crédito e investimentos com sede em Vilhena (RO), conquistou o primeiro lugar na Categoria Social do prêmio ProperaCoop 2024 com o projeto ‘Expressão Mamaindê’, no 15º Congresso Brasileiro do Cooperativismo de Crédito (Concred).

A premiação foi feita por John Elkington, considerado ‘o Pai da Sustentabilidade’, na noite de quarta-feira, 7 de agosto, em Belo Horizonte (MG).

O projeto ‘Expressão Mamaindê’ começou em 2018 e foca no apoio à comunidade indígena Mamaindê, na Terra Indígena Vale do Guaporé, no Mato Grosso, com ações de sustentabilidade, educação financeira e empreendedorismo. Este projeto, que começa a ser expandido para outras etnias da região, incentiva a produção de artesanato e artigos como, telas, ecobags, sandálias e almofadas, entre outros, proporcionando uma fonte de renda sustentável para os indígenas.

O projeto impacta mais de 300 membros da aldeia, especialmente mulheres. Além de melhorar as condições econômicas da comunidade, o projeto valoriza a rica cultura imaterial indígena. Via projeto, mais de R$ 60 mil já foram comercializados, com renda 100% revertida aos artesãos envolvidos.

O Prêmio ProsperaCoop é um reconhecimento de iniciativas que se destacam pela sustentabilidade social e ambiental, pilares fundamentais dos princípios ESG (Ambiental, Social e Governança) adotados por cooperativas de crédito em todo o Brasil.

Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, destacou a importância do reconhecimento. “Este prêmio reforça o impacto significativo das ações desenvolvidas pela cooperativa. Ser reconhecidos nacionalmente coloca nossa cooperativa entre as melhores do Brasil, não apenas no aspecto financeiro, mas também em termos sociais e de inovação. Este feito nos enche de orgulho e valoriza o cooperativismo no Estado de Rondônia e região do Cone Sul.”

Para Adevania Silveira, gerente de Marketing, Comunicação e Investimento Social da Sicoob Credisul, a premiação é um reflexo do compromisso da cooperativa com as comunidades que atende.

“Estamos imensamente felizes com esta conquista. Concorrendo com mais de 150 inscritos, o ‘Expressão Mamaindê’ destacou-se por seu verdadeiro compromisso. Este reconhecimento valida o trabalho que vivenciamos diariamente na cooperativa. Agradeço a todos, especialmente às mulheres Mamaindê, guerreiras que buscam prosperar, proporcionar melhores condições para seus filhos e perpetuar sua cultura”.