O cenário político das próximas eleições nos municípios de Pimenteiras do Oeste e Pimenta Bueno está marcado por disputas inusitadas, onde prefeitos e seus próprios vice-prefeitos se encontram em lados opostos na corrida eleitoral.

Essa reviravolta nas alianças políticas desafia as expectativas e promete acirrar a disputa pelo poder, conforme avaliação do Extra de Rondônia.

Em Pimenteiras do Oeste, a prefeita Valéria Garcia, do União Brasil, enfrenta uma concorrência inusitada. Seu vice-prefeito, Moisés Herrera Penha, do PL, que se distanciou da gestão ao longo do mandato, decidiu entrar na disputa pelo cargo máximo do município. Herrera se uniu ao médico Antônio Marcos, do Republicanos, formando uma chapa que desafia diretamente a prefeita atual. A rivalidade entre prefeita e vice insere uma dinâmica inédita e surpreendente no cenário político local, colocando antigos aliados em rota de colisão.

Já em Pimenta Bueno, a situação se desenrola de maneira diferente, mas igualmente interessante. O atual prefeito, Delegado Araújo, do Patriota, não pode concorrer novamente devido à reeleição já alcançada. Contudo, seu vice, Valteir Domingos da Cruz, do União Brasil, decidiu se lançar na corrida eleitoral para sucedê-lo. No entanto, sem o apoio do prefeito, que optou por apoiar a candidatura da Professora Marcilene Rodrigues, do Podemos. Esse cenário cria uma divisão dentro do grupo político que atualmente governa a cidade, apresentando desafios para a continuidade do projeto político em Pimenta Bueno.

A rivalidade entre prefeitos e seus vice-prefeitos promete acirrar ainda mais a corrida eleitoral nessas duas cidades, deixando os eleitores atentos aos desdobramentos até o dia da votação.