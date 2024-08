O Diretor de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia encaminhou aos clubes o Termo de Confirmação de Participação na disputa do Campeonato Rondoniense de Futebol Profissional Série B, Segunda Divisão do Rondoniense 2025, para que os clubes tomem conhecimento e adotem as providências necessárias para a competição.

O prazo para os clubes confirmarem participação no Rondoniense Série B começou em 7 de agosto e termina em 14 de agosto, próxima quarta-feira. De acordo com o DCO, a previsão é que a competição tenha início na primeira semana de setembro.

Caso o clube confirme a participação e posteriormente desista, se afaste ou solicite licenciamento, ele estará sujeito a sanções, como a pena de afastamento de todas as competições organizadas pela FFER por um período de dois anos, conforme estabelece o artigo 82º do Regulamento Geral de Competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia.