Benedito José de Souza, popularmente conhecido como “Dito Mototaxi”, foi aprovado em convenção do PSD para disputar uma vaga na Câmara Municipal de Vilhena.

Residente na cidade há 22 anos, Dito é bastante conhecido pela atuação na Associação dos Mototaxistas, onde tem desempenhado um papel relevante na comunidade.

Com formação técnica em diversas áreas, ele já tentou chegar ao Legislativo em outras duas ocasiões, uma em Monte Negro e outra em Vilhena.

Em 2021, Dito recebeu uma Moção de Aplauso da Câmara Municipal de Vilhena, reconhecendo um resgate que realizou, demonstrando seu compromisso com a segurança e bem-estar da população. O ato heroico aconteceu em janeiro de 2021 quando Dito salvou a vida de um idoso que estava se afogando após o carro cair num rio.

Durante visita à redação do Extra de Rondônia, ele compartilhou suas motivações e planos para sua candidatura.

Dito expressou sua insatisfação com a atual situação de Vilhena, destacando problemas na saúde, educação e infraestrutura. Ele enfatizou a necessidade de melhorias nos atendimentos dos postos de saúde e criticou a falta de apoio adequado aos pacientes. Dito garante ser um vereador atuante, dedicando de 10 a 12 horas diárias para fiscalizar e apoiar diversas áreas da cidade.

Entre suas propostas, ele mencionou a construção de abrigos nas escolas para proteger as crianças do sol e da chuva, além de uma maior fiscalização nos serviços de saúde, em parceria com o prefeito e outros vereadores. Ele garante que está preparado para o cargo, e afirma que não irá desapontar as pessoas que nele confiarem.