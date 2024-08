O evento, já consolidado como uma das principais celebrações da cultura agropecuária na região, contará com uma programação diversificada.

Além do show de Léo Nascimento, o público poderá desfrutar de montarias em touros, parque de diversões, shows todas as noites, e uma praça de alimentação com diversas opções. Também haverá estandes com produtos variados, oferecendo uma experiência completa para os visitantes.

Em visita ao Extra de Rondônia na tarde da última sexta-feira, 09, Léo Nascimento fez um convite especial: “Convido todos de Chupinguaia, a querida ‘Capital do Boi Gordo’, para prestigiar esse grande evento. Vai ser uma noite inesquecível, com muita música e diversão para toda a família. Conto com a presença de vocês!”