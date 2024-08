Mari Silva teve sua pré-candidatura a vereadora em Alto Paraíso aprovada na convenção do PRTB. Funcionária pública há 18 anos, Mari tem uma longa trajetória de dedicação à saúde pública e aos direitos dos cidadãos que utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS).

Sua história em Alto Paraíso começou em 1982, quando trabalhava no Núcleo Urbano de Apoio Rural (NUAR), quando a cidade ainda era um distrito de Ariquemes. Em 2006, Mari prestou concurso para o município, onde conquistou o primeiro lugar como agente administrativo, cargo que exerce na área da saúde desde então. Filha de feirantes de Ariquemes, ela sempre valorizou a educação, tendo sua filha se formado em contabilidade após estudar em escola municipal. Há oito anos, Mari atua como secretária executiva do Conselho Municipal de Saúde, onde tem lutado incansavelmente pelos direitos dos usuários do SUS.

Com o slogan “Lugar de mulher é na política”, Mari destaca a importância da participação feminina na política, especialmente em áreas onde as mulheres ainda são minoria. Sua candidatura é marcada por um compromisso firme com os servidores da saúde, defendendo o plano de cargos e salários, e com a melhoria do atendimento no SUS. Mesmo estando próxima da aposentadoria, Mari sente a necessidade de continuar sua luta por uma saúde pública digna e respeitosa. Ela acredita que a política deve ser usada para promover a saúde e não o contrário.