Na madrugada deste domingo, 11, um homem utilizou um martelo para arrombar a porta de uma loja de conveniência localizada no bairro Cidade Verde I, em Vilhena.

O criminoso conseguiu acessar o interior do estabelecimento e furtou uma quantia em dinheiro que estava no caixa.

De acordo com as imagens das câmeras de segurança, o suspeito agiu rapidamente, quebrando a porta de vidro com o martelo e se dirigindo diretamente ao caixa, de onde subtraiu o dinheiro. Até o momento, a identidade do autor do crime ainda não foi confirmada pelas autoridades, que continuam investigando o caso.

O proprietário da loja lamentou o prejuízo e ressaltou a necessidade de reforçar a segurança no local.