Em um evento promovido pela fundação Rede Sustentável, Samuel Costa, candidato à prefeitura de Porto Velho pela Federação REDE/PSOL, reafirmou seu compromisso com a construção de uma cidade sustentável e com a promoção de uma saúde pública de qualidade.

Durante o encontro, Costa destacou a importância de cuidar do meio ambiente para garantir o futuro das próximas gerações e enfatizou que água potável e saneamento básico devem ser direitos assegurados a todos os cidadãos.

“Precisamos cuidar do meio ambiente e garantir o futuro das próximas gerações. Água é um recurso natural que todos devem ter acesso, junto com saneamento e planejamento urbano. Na era da informação, Porto Velho vai avançar e sair do atraso”, afirmou Costa, apontando para a necessidade de uma gestão que priorize a sustentabilidade e o desenvolvimento urbano responsável.

A fala de Samuel Costa foi reforçada pela Ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva (REDE), que declarou apoio ao candidato durante sua visita a Porto Velho. “Samuel Costa reúne todas as qualidades para cuidar das pessoas, e sem dúvidas, Porto Velho estará em boas mãos”, afirmou a ministra, destacando a capacidade de Costa em alinhar desenvolvimento com preservação ambiental.

O evento contou com a presença de ambientalistas, intelectuais, ativistas dos direitos humanos e lideranças comunitárias, todos unânimes em apoiar a visão de Samuel Costa para uma Porto Velho mais justa e sustentável. A proposta de universalização do acesso à água tratada e ao saneamento básico, alinhada à sua preocupação com o meio ambiente, coloca o candidato como uma figura chave para promover o progresso sustentável na capital rondoniense.

Com a crescente demanda por políticas públicas que integrem desenvolvimento e preservação ambiental, a candidatura de Samuel Costa ganha força, prometendo transformar Porto Velho em uma cidade que respeita seus recursos naturais e garante uma vida digna para todos os seus habitantes.