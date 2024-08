A delegação brasileira se despede dos Jogos Olímpicos de Paris com 20 medalhas conquistadas, sendo três de ouro, sete de prata e dez de bronze. O resultado deixou o País no 20º lugar do quadro de medalhas, oito posições abaixo em relação às Olimpíadas de Tóquio, disputadas em 2021, quando o Brasil faturou sete ouros, seis pratas e oito bronzes.

Beatriz Souza

A primeira medalha de ouro do Brasil em Paris foi conquistada no judô com Beatriz Souza. Na categoria +78kg, a judoca não contava com o favoritismo, mas foi mostrando nos tatames da arena provisória montada no Campo de Marte que poderia buscar o lugar mais alto do pódio. No caminho, ela derrotou Izayana Marenco, da Nicarágua, a sul-coreana Kim Ha-yun e a francesa Romane Dicko. Na final, não deu chances para Raz Hershko, de Israel, e foi campeã com um wazari. Após o ouro, Bia se emocionou ao lembrar da avó.

Rebeca Andrade

Na ginástica artística, Rebeca Andrade subiu quatro vezes ao pódio e se tornou a atleta brasileira com mais medalhas olímpicas na história, seis. A ginasta de Guarulhos levou o ouro no solo em disputa acirrada com Simone Biles e recheada de polêmica após a revisão de nota da ginasta norte-americana Jordan Chiles que tirou a romena Ana Barbosu do pódio. A Romênia tenta reverter também uma punição a outra ginasta, Sabrina Voinea, que lhe daria o bronze.

Rebeca também conquistou duas pratas. Uma no individual geral, que busca apontar a ginasta mais completa do mundo. Novamente, Biles foi a principal concorrente. No salto, prova em que a brasileira faturou o ouro em Tóquio-2021, havia a expectativa de que fosse feito um novo salto, mais difícil e com nota maior, mas Rebeca preferiu realizar os movimentos aos quais já estava habituada e ficou em segundo lugar.

Ana Patrícia e Duda

Líderes do ranking e apontadas como favoritas à medalha de ouro, Ana Patrícia e Duda não decepcionaram na arena montada aos pés da Torre Eiffel. Com uma campanha perfeita, elas conseguiram a medalha de ouro em uma decisão tensa contra a dupla canadense, com discussão, dedo em riste e emoção.