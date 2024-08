Um acidente foi registrado em Vilhena na tarde desta segunda-feira (12), quando um ciclista, ao atravessar uma avenida movimentada sem prestar atenção ao tráfego, provocou uma colisão.

O incidente ocorreu por volta das 13h26 na Avenida Melvin Jones, uma das vias mais movimentadas da cidade.

Imagens de uma câmera de segurança capturaram o momento exato em que o ciclista tenta atravessar a avenida sem olhar para os lados. Um motociclista que seguia na mesma direção não conseguiu frear a tempo, resultando em um impacto violento.

O ciclista, cuja identidade não foi divulgada, sofreu ferimentos graves e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que o levou ao Hospital Regional.

Segundo informações preliminares, ele está em estado estável, mas segue sob observação médica.

O motociclista não sofreu ferimentos, mas ficou visivelmente abalado com a situação. A Polícia Militar foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente e verificar se todas as normas de trânsito foram cumpridas.

O episódio serve como um alerta para os riscos de desatenção no trânsito, tanto para motociclistas quanto para ciclistas e pedestres.

As autoridades reforçam a importância de respeitar as sinalizações e de estar sempre atento ao fluxo de veículos, especialmente em vias de grande movimento como a Avenida Melvin Jones, no Bairro Cristo Rei.

