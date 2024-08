Os jovens talentos do futebol de vários cantos do estado entraram em campo neste sábado (10), durante o evento de inauguração de um grande espaço esportivo no município de Pimenta Bueno em Rondônia.

O evento, contou com a presença de diversas personalidades publicas. Foram enviados para a construção quase R$ 1,7 milhões de emendas federais para o complexo esportivo busca atender uma antiga demanda esportiva e descobrir quem sabe, novos talentos da modalidade. A demanda contou com o apoio do deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL/RO).

“Nesse período olímpico conseguimos ver o quanto o esporte é capaz de mudar a vida das pessoas. Hoje, a ocasião é a festa esportiva de inauguração deste complexo com as crianças principalmente, com cobrança de pênalti.”. Afirmou o deputado Coronel Chrisóstomo (PL/RO).

A expectativa é que este complexo atenda não somente a população do município de Pimenta Bueno, mas de toda região do cone sul. O complexo esportivo vai atender diversas modalidades esportivas nos períodos diurno e principalmente noturno, uma antiga demanda da população da cidade.

“Convido a todos de Pimenta Bueno e região para apoiarem este projeto da cidade que além do esporte, vai com certeza ajudar os nossos jovens talentos. Desde já, eu quero aqui parabenizar o prefeito delegado Araújo e de todos envolvidos nesse grande trabalho para o município. Isso vem fazendo a diferença na vida desses jovens e de suas famílias, por meio deste novo projeto aqui entregue, vamos formar novos talentos do futuro”, concluiu o deputado Chrisóstomo.