O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) iniciou nesta segunda-feira (12) a recuperação, com aplicação de microrevestimento asfáltico, da RO-370, do trevo de Colorado do Oeste, na BR-435, até o município de Cabixi, totalizando 38 km de rodovia.

O deputado Ezequiel Neiva acompanhou o início dos trabalhos que devem se estender por cerca de 30 dias, de acordo com o engenheiro Adriano Furtunato.

“A aplicação do microrevestimento é uma sobrevida ao asfalto que já está desgastado. Esse trabalho deixa o pavimento novo por mais alguns anos. “Vale ressaltar que a aplicação do microrevestimento garante a restauração 100% da rodovia, vez que a aplicação do micro ocorrer após a recuperação de todas as imperfeições do pavimento”, explicou Ezequiel Neiva.

Adriano Furtunato disse ao deputado que após a recuperação da rodovia de acesso a Cabixi, a equipe do DER iniciará a aplicação do microrevesitmento em outro trecho da RO-370, acesso ao município de Corumbiara, a equipe de manutenção de rodovias do DER segue para a

RO-391, no município de Chupinguaia.

“Parabenizo o governador Marcos Rocha pelo trabalho que o Governo vem realizando na manutenção das rodovias do Estado. São mais de 1.600 quilômetros de estradas de asfalto sob a responsabilidade do DER. Todos os anos algum trecho precisa de manutenção”, observou o deputado.

Ezequiel Neiva falou ainda sobre a satisfação de poder acompanhar os trabalhos de manutenção das rodovias com uma técnica implantada lá em 2017 quando ele era o diretor-geral do DER. “Na oportunidade, criamos o Projeto Asfalto Novo e iniciamos os trabalhos exatamente na rodovia de acesso a Cabixi. Compramos esses caminhões de microrevestimento. Treinamos profissionais que hoje estão na mesma equipe. É gratificante fazer parte dessa história do DER”, completou.