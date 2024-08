Um incêndio de grandes proporções mobiliza o Corpo de Bombeiros, empresas locais e a comunidade em Vilhena nesta segunda-feira, 12.

As chamas, que se alastraram rapidamente, resultaram na destruição total de uma casa de madeira e de um barracão.

De acordo com testemunhas, o fogo começou no início da tarde e logo ganhou força, exigindo uma ação rápida e coordenada. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente, mas devido à intensidade do incêndio, precisou contar com o apoio de empresas da região e de moradores que se uniram para combater as chamas.

Vídeos registrados por populares mostram o esforço conjunto na tentativa de controlar o incêndio. As imagens, compartilhadas amplamente nas redes sociais, revelam a gravidade da situação e o trabalho árduo das equipes envolvidas.

Ainda não se sabe a causa do incêndio, e as autoridades locais já iniciaram uma investigação para determinar a origem do fogo.

Felizmente, não há relatos de feridos, mas os prejuízos materiais foram significativos, com a perda de uma residência e de um barracão construído em madeira.

A ação rápida e colaborativa entre o Corpo de Bombeiros, empresas e a comunidade evitou que o incêndio se alastrasse ainda mais, o que poderia ter causado danos ainda maiores.

>>>Vídeos abaixo:

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

https://