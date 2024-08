Um acidente de trânsito foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta segunda-feira, 12, deixando o condutor de uma caminhonete em estado grave.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima seguia pela rodovia no sentido Colorado do Oeste, quando, próximo ao restaurante Guarani, um dos pneus da picape estourou, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção e capotasse várias vezes.

O veículo transportava um Trado (instrumento de aço de grande espessura em forma de espiral) na carroceria, que atingiu a cabine e, consequentemente, o motorista, causando traumatismo craniano. O ajudante do condutor saiu ileso do acidente.

Uma ambulância da cidade de Colorado passava pelo local no momento do acidente e prestou socorro à vítima, encaminhando-a para o Hospital Regional de Vilhena.