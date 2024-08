Desde o ano passado, o grupo “Irmãos de Valor”, composto pelos irmãos Danilo, Helena e Helyza Gonçalves de Sena, conquistou Vilhena e a região com seu espírito empreendedor.

As crianças, com apoio da mãe deles, Simone Gonçalves Ferreira de Sena, se destacaram ao vender doces feitos por elas mesmas, com um diferencial que chamou a atenção do SEBRAE a ponto de obter apoio da instituição. Suas atividades não só trouxeram sucesso nas redes sociais, mas também nos locais onde as crianças vendem seus produtos.

No entanto, desde o final de julho, os clientes notaram o desaparecimento dos “Irmãos de Valor” das redes sociais e dos pontos de venda. O motivo por trás dessa ausência é um grave acidente sofrido por Simone no dia 29 de julho.

Simone estava pilotando sua motocicleta no Bairro Cidade Verde 3, em Vilhena, quando foi atingida por um automóvel que atravessou a preferencial. O impacto foi tão forte que Simone sofreu lesões significativas na cabeça, afetando o lobo frontal e o ouvido esquerdo. As consequências desse acidente foram devastadoras: Simone perdeu completamente a memória. Ela não consegue lembrar quem é, não reconhece seus filhos e não sabe realizar ações simples, como escovar os dentes ou ir ao banheiro.

O atendimento inicial foi realizado na UPA e no Hospital Regional de Vilhena. Agora, a família enfrenta a necessidade de buscar tratamento especializado em Cacoal, na esperança de que Simone recupere sua saúde e sua memória. Contudo, as despesas são elevadas, e o acidente deixou a família em uma situação extremamente difícil.

Com a condição de Simone, os projetos dos “Irmãos de Valor” tiveram que ser interrompidos. O marido de Simone, Rodrigo de Sena esteve no Extra de Rondônia, ocasião em que relatou que as crianças estão focadas em cuidar da mãe, o que impede a continuidade das atividades empreendedoras que tanto amavam. O apoio à Simone se tornou a prioridade da família, e o futuro do grupo que conquistou Vilhena é momentaneamente incerto.

Para ajudar a custear as despesas médicas e a viagem para Cacoal, a família recebeu a doação de uma novilha, que está sendo rifada junto com outros prêmios. O sorteio está marcado para o dia 12 de outubro, e toda ajuda é bem-vinda. Quem desejar contribuir pode entrar em contato com a família pelo WhatsApp (69) 9419-0206 ou pelo Instagram @irmaosdevalor3. Também está disponível a chave Pix CPF 92145175253 para doações.

Detalhes do Acidente e Ações Legais

O acidente que mudou a vida de Simone e sua família ocorreu em 29 de julho, no Bairro Cidade Verde 3, próximo à casa de uma irmã de Simone. A motocicleta que ela pilotava foi abalroada por um carro que cruzou a preferencial. Embora o condutor do veículo tenha inicialmente socorrido Simone e a levado ao Hospital Regional, ele não deu mais notícias após o ocorrido e não se responsabilizou pelo acidente.

A família de Simone está agora buscando assessoria jurídica para identificar o motorista e tomar as devidas providências legais. A situação agravou ainda mais as dificuldades enfrentadas pela família, que luta não só pela recuperação de Simone, mas também por justiça.

>>>Veja vídeo do acidente: