A pequena Ucrânia resolveu invadir e tomar a cidade russa de Kursk, há poucos dias. Esta é a primeira vez, desde a segunda guerra mundial, que o território da Rússia foi invadido por um país estrangeiro. Foi um ataque surpresa; teoricamente impensável; chocando o mundo todo.

Que lições podem ser extraídas por nossos empresários, empreendedores e gerentes, deste fato atípico? Creio que: 1.-Coragem, isto é, capacidade de agir apesar do medo; firmeza de ânimo ante os perigos, revezes e sofrimentos; bravura e destemor são sinônimos oportunos e pertinentes de coragem; 2.-Estratégia/Logística, isto é, confiar na estratégia criada por seus superiores; e 3.-Fé, crença inabalável de que esta era uma missão viável, independentemente dos resultados finais.

Davi era um jovem pastor de ovelhas (israelita); ele foi desafiado pelo gigante Golias (filisteu); não hesitou em lutar contra ele, portando apenas uma funda e algumas pedrinhas. Lutou contra um experiente guerreiro sem espada e sem escudo. E dessa forma conseguiu vencer o soldado, atleta e campeão. Muitos acreditavam que Davi seria vencido, porém se equivocaram. Pela graça de Deus, Golias foi derrotado e morto diante dos exércitos filisteus e israelitas.

As vezes os empresários necessitam ser corajosos e agressivos em suas atitudes e decisões; desenvolver estratégias ousadas e arriscadas; aprofundar-se na logística; ter fé no seu Deus; envolver-se numa missão especial; sonhar com valores e princípios superiores. Há poder explícito em confiar na bandeira e em seu Senhor!

As vezes nos falta uma equipe disposta a correr riscos; somos incapazes de desenvolver estratégias compatíveis; tememos a estatura e perspicácia de nossos concorrentes. Urge acreditar que o impossível pode ser alcançado.

Há um clamor incessante, no meio empresarial, por pessoas com conteúdo profissional; por pessoas com ousadia e intrepidez; por líderes competentes e confiáveis; por pessoas capazes de formar equipes fortes, integradas e orientadas para resultados.

Israel é um país pequeno, sofrendo ameaças e ataques militares de expressivos inimigos. Não sabemos como isso terminará. Não há uma dupla de valores superiores à união e eficácia do Trabalho + Fé! Grandes responsabilidades pairam sobre os ombros de nossos líderes políticos.

Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.