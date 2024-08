A equipe de basquete da ASBAVI/SicoobCredisul estreia hoje, às 18h, no Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete Sub-15, que acontece em Guarapari, Espírito Santo.

A competição, que reúne 45 equipes de todo o país, começa nesta terça-feira, dia 13, e se estende até domingo, dia 18.

O campeonato é dividido em duas classificatórias, A e B, realizadas simultaneamente em Guarapari, com 22 e 23 equipes, respectivamente. Os três melhores de cada classificatória avançam para a etapa final em outubro, em Curitiba, onde disputarão o título nacional ao lado dos seis melhores ranqueados do país.

A ASBAVI está na Classificatória B, no Grupo D, junto com as equipes de São José (SP), LDPG (PR) e Move On (DF). Clubes de renome e equipes tradicionais, como Flamengo (RJ), Palmeiras (SP), Esperia (SP) e Minas Tênis (MG), também estão na disputa pelas vagas na etapa final.

Composta por jovens atletas de Vilhena, a equipe da ASBAVI fará sua estreia contra a forte equipe de São José dos Campos (SP). Na quarta-feira, enfrentará a LDPG de Ponta Grossa (PR) e, na quinta, jogará contra o Move On de Brasília (DF). Após a fase de grupos, os primeiros colocados de cada grupo, juntamente com os dois melhores segundos colocados, avançam para a disputa das posições de 1º a 8º lugar. As demais equipes continuarão competindo para definir suas colocações finais.

A participação e a classificação final na competição são fundamentais para garantir vaga na edição do próximo ano. O favoritismo na competição recai sobre os clubes das regiões Sul e Sudeste do país, que participam regularmente dos campeonatos estaduais de suas categorias, contando com um nível elevado de competição e uma infraestrutura física e de pessoal superior à de muitas equipes das demais regiões do país.