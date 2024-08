O deputado Cirone Deiró afirmou nesta terça-feira (13) que a constante liberação de recursos para Espigão do Oeste é fruto do trabalho conjunto em prol do município.

Ele destacou a postura do governador, coronel Marcos Rocha, que está sempre disposto a atender as necessidades da população, e elogiou o empenho dos vereadores Cosmo Ferreira, o Cocó, e Gilmar Loose, na busca por benefícios para a comunidade local. “Quem ganha com essa união de forças são as pessoas do nosso estado”, declarou o deputado.

De acordo com os vereadores Cocó e Gilmar, Cirone é um parceiro contínuo de Espigão do Oeste. O deputado, que já foi homenageado com o título de cidadão honorário do município, recebeu elogios durante a sessão de votação. “É uma forma de reconhecermos o trabalho desse gigante da política rondoniense”, disse Cocó. Gilmar Loose destacou o perfil do deputado: “O Cirone é um parlamentar comprometido, que honra o cargo que ocupa”.

Os recursos viabilizados por Cirone junto ao Governo do Estado em benefício de Espigão do Oeste abrangem tanto a área urbana quanto a rural. Entre as principais obras, estão a construção de uma ponte sobre o Rio Ribeirão, com quase 60 metros de extensão, na estrada que liga Espigão ao distrito de Pacarana, além de obras de patrolamento e rebaixamento de morros. Os investimentos incluem ainda a construção de uma galeria de concreto no Rio Ribeirão, a Ponte da Linha 40, e a substituição de pontes de madeira por tubos Pead, além da recuperação das estradas rurais. Agricultores de Espigão também foram beneficiados, por meio das associações rurais, com recursos para aquisição de maquinário, implementos agrícolas e insumos.

Na cidade, os investimentos incluem a instalação de playgrounds e ar condicionado em escolas, aquisição de luminárias LED, construção de alambrados e arquibancadas em ginásios esportivos, além da aquisição de veículos e reforma do prédio da Emater. O deputado também garantiu recursos junto ao Governo do Estado, por meio do DER, para a execução de obras de recuperação da pavimentação e sinalização horizontal e vertical na Rodovia Lúcia Tereza, que interliga a BR-364 ao município de Espigão do Oeste.