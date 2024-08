O município de Guajará-Mirim foi palco, na manhã deste domingo, 11 de agosto, da 20ª edição do tradicional passeio ciclístico, o Bike Trilha.

O evento, que já se consolidou como uma das maiores manifestações de esporte e lazer da região, reuniu centenas de ciclistas, famílias e amantes da natureza para uma manhã de atividade física, diversão e solidariedade.

A Deputada Estadual Dra. Taíssa Sousa esteve presente no evento, participando ativamente do passeio e interagindo com os participantes. Conhecida por seu comprometimento com a comunidade de Guajará-Mirim, a deputada fez questão de participar da iniciativa, que vai além do esporte, promovendo a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos.

O município de Guajará-Mirim foi palco, na manhã deste domingo, 11 de agosto, da 20ª edição do tradicional passeio ciclístico, o Bike Trilha. O evento, que já se consolidou como uma das maiores manifestações de esporte e lazer da região, reuniu centenas de ciclistas, famílias e amantes da natureza para uma manhã de atividade física, diversão e solidariedade.

A Deputada Estadual Dra. Taíssa Sousa esteve presente no evento, participando ativamente do passeio e interagindo com os participantes. Conhecida por seu comprometimento com a comunidade de Guajará-Mirim, a deputada fez questão de participar da iniciativa, que vai além do esporte, promovendo a saúde e o bem-estar de todos os envolvidos.

Nesta edição comemorativa, o Bike Trilha contou com o apoio significativo da Ciclo Cairu, cuja matriz está localizada em Pimenta Bueno. A empresa, que sempre foi uma parceira fiel do evento, doou 20 bicicletas novas para sorteio entre os participantes, além de distribuir mil camisetas com a logomarca do evento e diversos outros brindes personalizados. O Sicoob Amazônia também teve uma participação de destaque, ao doar oito prêmios em caderneta de poupança, no valor de R$ 500,00 cada uma, além de contribuir com R$ 1 mil em água mineral, garantindo a hidratação dos ciclistas ao longo do percurso.

A 20ª Bike Trilha de Guajará-Mirim foi mais uma vez um sucesso, consolidando-se como um evento que une esporte, solidariedade e alegria, fortalecendo o espírito de comunidade e celebrando a vida ao ar livre.