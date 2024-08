A capital de Rondônia se prepara para um dos eventos religiosos mais aguardados do ano: o “Voz Conference 2024”.

Organizado pela Igreja Metodista Wesleyana Calama, o encontro ocorrerá no sábado, 26 de outubro de 2024, a partir das 19h. Com uma expectativa de atrair cerca de 1.300 participantes, o evento terá como destaque o cantor gospel Leandro Borges e a pastora Viviane Carvalho.

Com foco na promoção da cura interior e na restauração dos valores familiares, o Voz Conference 2024 busca fortalecer a fé e a conexão espiritual dos fiéis. “Nosso objetivo é incentivar os participantes a buscarem a cura interior e a resgatar valores essenciais para as famílias e o bem-estar da comunidade”, afirma Marcelo Marinho, pastor e presidente da Igreja Metodista Wesleyana Calama.

Além de proporcionar momentos de louvor e adoração, a conferência pretende conscientizar os participantes sobre questões sociais contemporâneas, como o uso excessivo da tecnologia, o distanciamento social e os desafios relacionados à saúde mental, como depressão e ansiedade. “Queremos despertar a necessidade de melhorar os relacionamentos familiares e trazer mais esperança para uma geração que sofre com a falta de amor ao próximo”, acrescenta Marinho.

Voltado para todos os públicos, com enfoque especial em mulheres e casais, o evento contará com a presença de Leandro Borges, um dos maiores nomes da música gospel brasileira. Com mais de 500 milhões de visualizações no YouTube, Borges é autor de sucessos como “Deus e Eu”, que figura entre as 50 músicas mais virais do Brasil. Ele já lançou cinco CDs, todos premiados com disco de ouro, além de um DVD ao vivo.

Outra presença de destaque será a pastora Viviane Carvalho, que também é psicanalista e teóloga. Pastora auxiliar na Igreja Batista Getsêmani, Viviane é fundadora do projeto e autora do livro “Lugar Certo”, que visa ajudar as pessoas a resgatarem suas identidades e propósitos de vida. Com uma abordagem focada no bem-estar espiritual e emocional, ela compartilha suas experiências em palestras que inspiram e transformam vidas.

“O evento será marcado por momentos intensos de louvor e adoração. Queremos destacar valores como santidade, conhecimento, restauração, fortalecimento e sabedoria, além de reforçar a importância da família na vida das pessoas”, conclui Marcelo Marinho.

Os ingressos para o Voz Conference 2024 estarão disponíveis a partir do dia 25 de agosto. Os interessados poderão adquiri-los diretamente na sede da Igreja Metodista Wesleyana Calama, em Porto Velho, ou pelo site oficial do evento, www.vozconference.com.br. O lançamento oficial do evento, com a divulgação dos valores dos ingressos, acontecerá no dia 18 de agosto.