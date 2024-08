O Fluminense largou em desvantagem por uma vaga nas quartas da Libertadores. Na noite desta terça-feira (13), o Tricolor Carioca perdeu para o Grêmio por 2 a 1 no Couto Pereira, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.

Lima abriu o placar para o Flu, mas Reinaldo virou com gols aos 29 e 32 minutos da etapa complementar. Na reta final, a equipe de Mano Menezes ficou com um homem a mais após Rodrigo Ely ser expulso, mas não houve tempo para reação.

Fluminense e Grêmio vão a se enfrentar novamente na próxima terça-feira (20), às 19h, no Maracanã. Uma vitória do Flu por um gol de diferença força a decisão por pênaltis.

Antes, o Tricolor foca no Brasileirão. A equipe de Mano Menezes volta a campo no próximo sábado, às 21h, para enfrentar o Corinthians no Maracanã. A partida é válida pela 23ª rodada do campeonato.

O jogo

O Fluminense teve um bom início de partida no Couto Pereira. Com mais posse de bola, o Tricolor Carioca teve controle e ditou as ações durante boa parte do primeiro tempo. O Grêmio, por sua vez, buscava jogadas de transição rápida para sair ao ataque.

Nesse cenário, a equipe carioca teve a melhor chance perto dos 25 minutos. Numa jogada de falta ensaiada, Samuel Xavier cobrou rasteiro para Jhon Arias, que estava livre de marcação dentro da área. O meia-atacante finalizou forte, mas Rodrigo Ely salvou o Grêmio quase em cima da linha.

A partir dos 30, porém, o Fluminense viu o Grêmio se impor na partida e controlar as ações. A equipe de Mano já não conseguia levar perigo à meta adversária, mas soube se defender, e Fábio pouco trabalhou.

No segundo tempo, as duas equipes voltaram errando muito, mas o Fluminense conseguiu encaixar uma boa jogada aos 13 minutos e abriu o placar no Couto Pereira. André acionou Ganso, que levantou a bola na medida para Lima, que tinha acabado de entrar. O camisa 45 pegou de primeira e colocou o Flu em vantagem.

A partir daí, a equipe de Mano Menezes recuou enquanto o Grêmio se lançou ao ataque. E num intervalo de apenas três minutos, o Fluminense viu o adversário virar o jogo.

Tudo começou com um cruzamento de Soteldo em que a bola bateu no braço de Esquerdinha. O pênalti, então, foi assinalado. Reinaldo foi para a batida aos 29 minutos e mandou no ângulo, sem chances de defesa para Fábio.

Na marca dos 32, o Grêmio virou. Reinaldo cobrou falta do lado direito do campo, a bola passou por todos os jogadores e entrou.

Com isso, o Imortal parecia ter o controle da partida, mas Rodrigo Ely agrediu Ganso e foi expulso após revisão do árbitro no VAR. A partir daí, o Flu pressionou o Grêmio até o fim. Apesar dos esforços, o jogo já estava no fim, e o time carioca não conseguiu buscar o empate.

Ficha técnica

Grêmio x Fluminense

Data e hora: 13/8/2024, às 19h

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

Árbitro: Dario Herrera (ARG) : 13/8/2024, às 19h: Couto Pereira, Curitiba (PR): Dario Herrera (ARG) Cartões amarelos: Marchesín e Braithwaite (GRE) / Ganso, Thiago Santos e Esquerdinha (FLU)

Cartões vermelhos: Rodrigo Ely (GRE)

Gols: Lima (0-1) (13’/2ºT) / Reinaldo (1-1) (29’/2ºT) / Reinaldo (32’/2ºT)

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Cristaldo (Monsalve, 18’/2ºT); Pavón (Gustavo Nunes, 18’/2ºT), Soteldo (Du Queiroz, 48’/2ºT) e Braithwaite (Gustavo Martins, 40’/2ºT).

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Esquerdinha; André, Martinelli (Keno, 20’/1ºT) (Lima, 11’/2ºT) e Alexsander (Bernal, 11’/2ºT); Paulo Henrique Ganso, Jhon Arias e Kauã Elias´(John Kennedy, 40’/2ºT).