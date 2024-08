O Grupo Educacional Aparício Carvalho está participando da 5ª edição da Feira dos Estudantes Rondônia Internacional, que acontece no SESI – Centro de Convenções em Porto Velho. Este evento reúne a comunidade local, incluindo estudantes, professores, concurseiros e todos aqueles que buscam ampliar seus conhecimentos e se qualificar profissionalmente.

Durante a feira, os visitantes têm a oportunidade de realizar testes vocacionais e explorar mais sobre o Grupo Educacional Aparício Carvalho e seus cursos. Uma série de exposições no estande do Grupo foi preparada, permitindo que os participantes vivenciem de perto o que encontrarão em sua futura formação acadêmica. Entre os itens expostos, destacam-se peças anatômicas, equipamentos odontológicos e fisioterapêuticos, sementes preparadas para o plantio, coleções de insetos, além de um braço robótico e geradores eletrostáticos, proporcionando uma verdadeira imersão no ambiente acadêmico.

“Está sendo uma experiência muito boa para nós, de escola pública, termos a oportunidade de ver os cursos e se aprofundar no que a gente quer fazer quando terminar o ensino médio. Me interessei muito no curso de odontologia da FIMCA, as meninas (acadêmicas) me explicaram como funciona e eu me apaixonei! Foi amor à primeira vista!”, diz Gisele de Lima, estudante da escola Professor Daniel Neri da Silva.

A Feira dos Estudantes continua até o dia 16 de agosto, funcionando das 08h às 12h pela manhã e das 14h às 18h pela tarde. No último dia do evento, as atividades se estenderão até as 21h.

O Grupo Educacional Aparício Carvalho convida todos os moradores de Porto Velho e região a participarem dessa experiência única, conhecendo mais sobre as instituições do Grupo e os cursos oferecidos.