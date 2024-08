Lucas Silva de Oliveira, mais conhecido como “Lucas do Espetinho”, foi oficializado a vereador em convenção pelo Partido Republicanos em Colorado do Oeste, dependendo agora apenas de seu registro de candidatura para estar habilitado a concorrer.

Aos 27 anos, Lucas está se preparando para sua primeira participação em uma eleição, representando a juventude e os comerciantes da cidade.

Nascido e criado em Colorado do Oeste, Lucas faz parte de uma tradicional família local e é amplamente conhecido na comunidade por seu trabalho como comerciante. Dono de um pequeno negócio que conquistou popularidade, ele decidiu se lançar na política com o objetivo de trazer novas ideias e maior representatividade para os jovens e empreendedores do município.

Em entrevista concedida ao Extra de Rondônia na manhã da quarta-feira, 14, Lucas falou sobre suas motivações e o que espera alcançar caso seja eleito. Ele destacou a importância de estar ativo no município e buscar melhorias em áreas que conhece de perto, como o comércio e o desenvolvimento da cidade. “Como nasci e cresci aqui, vejo de perto o que a cidade precisa. Sinto que é hora de me envolver e contribuir ativamente para o progresso de Colorado do Oeste”, afirmou.

Embora Lucas ainda não tenha divulgado suas propostas específicas, ele deixou claro que seu foco principal será o diálogo aberto com a população e o apoio aos empresários e jovens da cidade. “Quero estar sempre ativo com os estudantes e empresários, que são pilares importantes para o desenvolvimento local. Precisamos ouvir todas as vozes e trabalhar para que Colorado do Oeste cresça de maneira inclusiva”, disse.

A juventude é uma das grandes preocupações de Lucas, que acredita que os jovens precisam ter mais representatividade na política local. Ele mencionou a atual legislatura como um exemplo da falta de participação jovem, ressaltando que apenas um vereador, que agora sairá para concorrer à vice-prefeitura, representa essa faixa etária. “Precisamos de mais ideias novas, propostas frescas. A juventude tem muito a contribuir para o futuro da nossa cidade”, defendeu.

Lucas também comentou sobre a administração atual de Colorado do Oeste, reconhecendo os avanços, mas destacando a necessidade de continuidade no crescimento. Segundo ele, é importante que a cidade tenha líderes comprometidos com o bem-estar da população e o desenvolvimento local.

Com uma visão voltada para o futuro, Lucas destacou seu desejo de continuar contribuindo para a cidade onde pretende criar seu filho. “Podem contar comigo para somar e trazer melhorias para nossa cidade, focando principalmente nos jovens, empresários e no esporte”, concluiu.