O deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos) reiterou uma demanda urgente na área da educação para a cidade de Vilhena. Ele reforçou junto ao Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), a necessidade da construção de uma escola estadual no Setor Moisés de Freitas, com o objetivo de atender a uma vasta área populacional que inclui os bairros Cristo Rei, Setor 19, Setor 20, Parque Industrial Novo Tempo, Cidade Verde, Barão do Melgaço I, II e III, Bairro Bela Vista e Alto dos Parecis. Há anos o parlamentar reivindica essa instalação, intervindo inclusive para garantir a área destinada à construção.

De acordo com Goebel, a região mencionada abriga milhares de famílias e enfrenta uma significativa carência de vagas escolares. A ausência de uma unidade educacional na área obriga os alunos a percorrer longas distâncias, muitas vezes cruzando a BR-364 para acessar escolas em outras partes da cidade, o que não só expõe as crianças e adolescentes a riscos de segurança, mas também provoca desgaste físico.

O parlamentar destacou que, graças à sua intervenção, a Prefeitura de Vilhena já realizou a doação de um terreno para a construção da escola. A área, que já foi escriturada em nome do Governo do Estado, está totalmente disponível para abrigar a nova instituição de ensino. Goebel agora cobra uma ação do Estado para atender a essa reivindicação popular, que ele considera essencial para o desenvolvimento educacional da cidade.

Nos últimos anos, Vilhena experimentou um crescimento significativo, especialmente na direção do aeroporto, em direção a Juína. Esse avanço urbanístico gerou novas demandas por infraestrutura, incluindo a necessidade de mais escolas. O deputado Luizinho Goebel argumenta que é imprescindível que o Governo do Estado acompanhe esse crescimento, oferecendo os recursos necessários para garantir o acesso à educação de qualidade para todos os moradores.

Goebel reforça que a construção dessa escola é uma necessidade imediata e que sua implementação traria alívio para muitas famílias que atualmente enfrentam dificuldades para matricular seus filhos em escolas próximas de suas residências. Ele enfatiza que a educação é uma responsabilidade do Estado e que o atendimento dessa demanda específica contribuirá para a qualidade de vida das famílias que vivem nos bairros afetados.

O pedido do deputado estadual surge em um momento em que as demandas educacionais na cidade estão crescendo rapidamente. Goebel conclui sua argumentação afirmando que o investimento em educação é fundamental para o futuro da região e que, sem a devida atenção do Governo do Estado, a qualidade do ensino e o acesso à educação podem ser comprometidos, prejudicando o desenvolvimento social e econômico da área.