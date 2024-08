A convenção do PSD em Vilhena aprovou a candidatura de Luís Neto, mais conhecido como “Netinho”, para concorrer ao cargo de vereador.

Embora essa seja sua primeira vez como candidato, Netinho não é novato na política.

Com mais de uma década de experiência nos bastidores, ele já participou de cinco campanhas eleitorais consecutivas, sempre atuando em apoio a outros candidatos. Agora, ele se prepara para enfrentar seu próprio desafio nas urnas.

Nascido em Vilhena, Netinho tem uma história marcada por trabalho e superação. Desde os 11 anos, ele ajudou no sustento de sua família, sem abandonar os estudos. Hoje, além de ser profissional de mecânica pesada, possui formação em marketing digital, o que lhe dá uma visão ampla das necessidades e potencialidades do município.

Em visita à redação do Extra de Rondônia nesta quarta-feira, 14, “Netinho” compartilhou suas motivações para ingressar na vida pública. Para ele, a atuação dos vereadores atuais deixa a desejar, especialmente no que diz respeito à fiscalização dos recursos públicos. Um exemplo citado foi a obra de reforma do posto de saúde no bairro 5° BEC, onde Netinho vive. Segundo ele, a obra, inicialmente orçada em R$ 1,9 milhão, parece ter custos muito elevados, sem a devida fiscalização dos vereadores.

“Netinho” destacou que, se eleito, pretende ser um vereador atuante na fiscalização do uso dos recursos públicos, acompanhando de perto tanto as pequenas quanto as grandes compras do município. Além disso, ele tem como objetivo propor projetos de lei que fomentem a economia local, especialmente para atrair investidores e apoiar pequenos e microempreendedores.

Para “Netinho”, a cidade precisa de mais oportunidades de emprego e renda, e ele acredita que o incentivo à instalação de empresas, como frigoríficos de frango, pode ser um caminho para alavancar a economia local.

Sobre a atual gestão municipal, o candidato aponta falta de transparência e prioridades equivocadas, como o apoio a grandes eventos culturais em detrimento de projetos sociais para jovens carentes. Ele mencionou que muitos projetos importantes, como o sistema de saneamento básico, estão parados, apesar de altos investimentos, o que prejudica o desenvolvimento da cidade.

Por fim, “Netinho” reafirmou seu compromisso com a população de Vilhena, prometendo um mandato participativo, com seu gabinete aberto para ouvir as demandas da comunidade. Com muita disposição para trabalhar, ele espera conquistar a confiança dos eleitores e fazer a diferença na Câmara Municipal.