A Polícia Federal (PF) informou que, na noite de 11 de agosto de 2024, indígenas da Linha 28, localizada na terra indígena Igarapé Lage, foram alvo de um ataque perpetrado por invasores de terras.

Durante o incidente, veículos e habitações pertencentes aos indígenas foram incendiados. Após a comunicação do fato à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), equipes da Polícia Federal deslocaram-se imediatamente ao local para averiguar a situação e iniciar as investigações. Os indígenas envolvidos foram ouvidos, assim como outras pessoas relacionadas ao ocorrido.

A Polícia Federal está conduzindo uma investigação minuciosa para identificar e responsabilizar os autores do crime. A Linha 28 da Igarapé Lage já foi alvo de diversas operações da Polícia Federal ao longo deste ano, e as autoridades continuam monitorando de perto a situação na região. Outros órgãos competentes foram notificados e estão adotando as medidas cabíveis.

Entre março e junho de 2024, a Polícia Federal deflagrou seis operações especiais na terra indígena Igarapé Lage, denominadas Operações Wari e Retomada I, II, III, IV e V. Durante essas ações, foram realizadas prisões em flagrante, expulsão de mais de 30 invasores, e a destruição de dezenas de pontes, habitações, estruturas e veículos utilizados na ocupação clandestina. Além disso, maquinário e madeira ilegal foram apreendidos, causando um prejuízo estimado em R$ 3,5 milhões aos infratores.

As operações contaram com a participação de outros órgãos federais, incluindo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Exército Brasileiro (EB).

A Polícia Federal reafirma seu compromisso com a proteção dos povos indígenas e a preservação do meio ambiente, e continuará atuando com rigor na repressão a crimes ambientais e contra comunidades tradicionais.