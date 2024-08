Na noite desta quarta-feira, 14 de agosto, uma guarnição da Patrulha Reforço, durante patrulhamento pelo Residencial União, em Vilhena, avistou duas motocicletas saindo do setor de chácaras e entrando no bairro pela Rua 116-10.

Ao perceberem a viatura policial, uma das motocicletas seguiu seu trajeto normalmente, enquanto a outra realizou uma manobra brusca, sem sinalizar, iniciando uma fuga pela Rua 116-13.

Os policiais iniciaram um acompanhamento cauteloso, com o giroscópio ligado, devido à presença de crianças brincando na via pública. Diversas ordens de parada foram emitidas, mas o motociclista ignorou as instruções e continuou a fuga pelas Ruas 116-08 e 116-15, retornando em alta velocidade à Rua 116-10. Ao tentar acessar a estrada vicinal em direção ao setor de chácaras, o condutor perdeu o controle do veículo e caiu.

O suspeito abandonou a motocicleta no local e continuou a fuga a pé, embrenhando-se na vegetação, o que impossibilitou sua captura. Durante as buscas, os policiais encontraram um capacete e uma camiseta que o fugitivo havia descartado.

Após consulta à placa da motocicleta, foi constatado que se tratava de uma Honda Fan 125, de cor vermelha, devidamente licenciada, com comunicado de venda recente, datado de 07 de agosto de 2024.

Diante dos fatos, foi registrada a ocorrência; o capacete e a camiseta foram entregues na Unisp, e a motocicleta foi apreendida e levada ao pátio do Detran, em virtude das infrações de trânsito cometidas.