Uma motociclista sofreu uma fratura no joelho na tarde desta quarta-feira, 14, após desviar de uma motoneta que acessava a Rua Castelo Branco e colidir com um carro na via contraria estacionado no Centro de Vilhena.

De acordo com imagens de câmeras de segurança, a motociclista estava trafegando pela avenida quando a condutora de uma motoneta Biz, acessou a Rua Castelo Branco, a condutora da moto CG que seguia atrás, desviou e entrou na contramão de direção e bateu violentamente em um carro estacionado.

O impacto da colisão foi tão forte que a motociclista foi arremessado ao chão, resultando na fratura do joelho. Populares que estavam no local acionaram rapidamente o Corpo de Bombeiros, que chegou em poucos minutos para prestar os primeiros socorros à vítima.

Após ser estabilizada, a motociclista foi levada de ambulância ao Hospital Regional de Vilhena, onde passará por exames mais detalhados e cirurgia.

A área foi isolada pela Polícia Militar para a realização da perícia, que vai apurar as circunstâncias exatas do acidente.

Esse acidente acende um alerta sobre a importância de redobrar a atenção tanto de pedestres quanto de motoristas e motociclistas, especialmente em áreas centrais onde o fluxo de pessoas e veículos é intenso.

>>>Vídeo: