Um incêndio de grandes proporções está sendo combatido pelo Corpo de Bombeiros nas proximidades do museu em Vilhena, Rondônia. O fogo, que começou por volta do meio-dia desta quarta-feira, 14, rapidamente se alastrou, colocando em risco diversas áreas importantes da cidade, incluindo o Parque Ecológico, o Instituto Federal de Rondônia (IFRO), o aeroporto local e vários bairros nos arredores.

As equipes de combate ao fogo estão trabalhando intensamente para controlar as chamas e evitar que se espalhem ainda mais, especialmente em direção ao parque ecológico, que é uma das principais áreas verdes da cidade. Moradores das áreas ameaçadas estão em alerta.

De acordo com informações preliminares, o incêndio teria sido causado por fatores ainda não determinados, mas as condições climáticas, com altas temperaturas e baixa umidade, podem ter contribuído para a propagação rápida das chamas.

Vídeos do incêndio mostram a intensidade do fogo e a fumaça densa que cobre a região, tornando o trabalho dos bombeiros ainda mais desafiador. As autoridades pedem que a população evite circular pelas áreas próximas ao incêndio para facilitar o trabalho das equipes de emergência e garantir a segurança de todos.

O Corpo de Bombeiros continua mobilizado, e o controle total do incêndio ainda não foi alcançado até o momento desta publicação.

>>>Vídeos abaixo:

