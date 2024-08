As eleições municipais de 2024 em Vilhena prometem ser acirradas, com 108 pedidos de registro de candidaturas aguardando julgamento pela justiça para disputar as vagas de vereador, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A homologação das candidaturas é uma etapa crucial, que confirma a aptidão dos candidatos para participarem do pleito, garantindo que todos os requisitos legais foram cumpridos.

Os 108 candidatos representam uma ampla gama de partidos e ideologias, refletindo a diversidade política da cidade. As candidaturas abrangem desde novos nomes na política local até figuras já conhecidas, que buscam renovar seus mandatos ou conquistar uma vaga na Câmara Municipal pela primeira vez.

Os candidatos enfrentam o desafio de se destacar em um cenário competitivo, onde cada voto pode fazer a diferença. A campanha eleitoral já está em andamento, com os postulantes apresentando suas propostas e buscando conquistar a confiança do eleitorado vilhenense.

Para os eleitores que desejam conhecer melhor os candidatos que disputarão as eleições, o TSE disponibiliza uma plataforma online onde é possível acessar a lista completa dos nomes homologados, suas informações e propostas.

O acesso à lista pode ser feito através link https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/NORTE/RO/2045202024 onde estão detalhadas as candidaturas que estarão na disputa pelas cadeiras do legislativo municipal de Vilhena.