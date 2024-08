A solenidade de posse dos novos membros do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) de Rondônia foi realizada no auditório da entidade, na sede da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER).

A partir de agora, a entidade será conduzida pelo advogado Mirton Moraes de Souza, que expressou sua satisfação em retornar ao TJD: “Retorno com muita alegria e satisfação porque vi e participei da criação do tribunal entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, ainda sem tecnologia, tudo manual. Então, retorno ciente do desafio de conduzir o TJD”, frisou Mirton, o novo presidente.

A solenidade também marcou a posse do advogado Michel Fernandes, que assumiu o desafio de ser o novo procurador-geral da entidade. Em suas primeiras palavras no cargo, Michel comprometeu-se a desempenhar a função com empenho e a buscar maior celeridade nas demandas do TJD: “Vamos atuar com muito empenho para dar agilidade às demandas e fazer com que o TJD de Rondônia atue de forma incisiva, contribuindo assim para a legalidade do futebol profissional no Estado”, afirmou Michel.

A nova composição do Tribunal de Justiça Desportiva de Rondônia ficou assim definida:

Presidente: Mirton Moraes de Souza

Vice-Presidente: Marcos Bezerra

Procuradores:

Michel Fernandes – Procurador-Geral

Pedro Kasper

José Victor Soares Barroso

Auditores do Pleno:

Mateus Lacerda

Raphael Braga Maciel

Marcos Antônio Rodrigues Maia

Waldeatlas dos Santos Barros

Breno Dias de Paula

Mirton Moraes de Souza

Marcos Bezerra

Paulo Alexandre C. Vasconcelos

Francisco das Chagas Frota Lima

Cíntia Venâncio Marcolan

O presidente da FFER, Heitor Costa, prestigiou o evento, parabenizando os novos membros do TJD e desejando-lhes sucesso: “Uma das missões do tribunal é contribuir com a FFER na administração do nosso futebol. Com muito trabalho, conseguimos desenvolver nossas competições, que hoje estão todas consolidadas, cumprindo fielmente nosso calendário todos os anos. Neste momento ímpar, desejo muito sucesso a todos. Mesmo com as dificuldades, continuaremos realizando esse grande trabalho e deixando nosso legado. Muito obrigado!”, destacou Heitor Costa.

Ao final da solenidade, o presidente do TJD, Mirton Moraes de Souza, conduziu a entrega de certificados aos membros da entidade, encerrando o evento com um coquetel de confraternização na sala Ednaldo Rodrigues.