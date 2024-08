35 ANOS – MAÇONARIA “O SAMARITANO” NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Em Cacoal/RO, na última sexta-feira, dia nove, aconteceu prestigiada cerimônia e jantar dos 35 ANOS da Maçonaria “O SAMARITANO” com convidados e homenageados. Durante esse período “O SAMARITANO” tem atuado em segmentos da sociedade, na filantropia, no terceiro setor em área de vulnerabilidade social e em eventos que contribuem no desenvolvimento do município, como na Comissão Pro Aeroporto e Hospital Regional, sempre de maneira discreta. Em 26 de outubro próximo, “O SAMARITANO” receberá o tradicional Troféu CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista, que fará PODCAST com cada um dos homenageados, com produção da empresa DNA MIDAS, que transmitirá AO VIVO todo o evento pelo YOU TUBE no dia 26 de outubro próximo no salão de eventos TOLDU’S Buffet, em Cacoal/RO conta com nomes renomados em sua organização como THIAGO FLOR Fotógrafo Oficial na aguardada noite de homenagens, a Social Mídia LETÍCIA LADISLAU responsável pela Live do evento no Instagram, decoração do expert MARCIO ERMENEGILDO, estrutura da empresa AGITORO Som & Iluminação, Violinista LUCAS LACERDA de Ji-Paraná/RO, SANDRA UEDA CERIMONIAL de Ariquemes/RO com suas atenciosas recepcionistas, LEANDRO LEAL Mestre de Cerimônias de Ariquemes|RO. A Estilista LINDA VON RONDON é a idealizadora e criadora do traje exclusivo de MARISA LINHARES para a grande noite.



35 ANOS – MAÇONARIA “O SAMARITANO” NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Em Cacoal/RO, na última sexta-feira, dia nove, aconteceu prestigiada cerimônia e jantar dos 35 ANOS da Maçonaria “O SAMARITANO” com convidados e homenageados. Durante esse período “O SAMARITANO” tem atuado em segmentos da sociedade, na filantropia, no terceiro setor em área de vulnerabilidade social e em eventos que contribuem no desenvolvimento do município, como na Comissão Pro Aeroporto e Hospital Regional, sempre de maneira discreta. Na foto CLAUDENILSON ALVES Alves Grão Mestre Estadual do Grande Oriente Estadual de Rondônia, EUCLIDES SAMPAIO FRÓES Grão Mestre Estadual Honorário, DOMINGOS FILHO HIRAM Deputado Estadual GOB-RO, MAGNUN ANDRÉ DOS SANTOS CRIVELARO Venerável Mestre da Loja Maçônica O Samaritano, JOSÉ VANIR DE PIERE Deputado Estadual GOB-RO, OSCAR LEBRE Presidente da Assembleia Legislativa Estadual GOV-RO, NELSON RANGEL SOARES FILHO Assessor Gabinete do Soberano Grão Mestre Geral – GOB, IVAN DIAS MEDEIROS membro dos primeiros iniciados da Loja O SAMARITANO. Em 26 de outubro próximo, “O SAMARITANO” receberá o tradicional Troféu CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista.

35 ANOS – MAÇONARIA “O SAMARITANO” Em Cacoal/RO, na última sexta-feira, dia nove, aconteceu prestigiada cerimônia e jantar dos 35 ANOS da Maçonaria “O SAMARITANO” com convidados e homenageados, onde fui homenageada com o DIPLOMA DA COMUNICAÇÃO entregue por ADILSON JOSÉ GUIMARÃES Chefe Gabinete Grão Mestre Estadual. Durante esse período “O SAMARITANO” tem atuado em segmentos da sociedade, na filantropia, no terceiro setor em área de vulnerabilidade social e em eventos que contribuem no desenvolvimento do município, como na Comissão Pro Aeroporto e Hospital Regional, sempre de maneira discreta. Em 26 de outubro próximo, “O SAMARITANO” receberá o tradicional Troféu CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista.

SICOOB FRONTEIRAS NA 15ª CONCRED E NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 O presidente CARLOS ALBERTO BIAZI, de óculos, da renomada cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS participou nos últimos dias 07, 08 e 09 em Belo Horizonte/MG, da 15ª EDIÇÃO do Congresso Brasileiro do Cooperativismo de Crédito – CONCRED, onde o SICOOB esteve presente como patrocinador e correalizador do Congresso. No concorrido evento mais de 5mil participantes de todo o país, dos quais mais de 70% líderes cooperativistas. O SICOOB FRONTEIRAS superou todas as expectativas iniciais e soma mais de 24 mil cooperados nos três estados onde está presente: Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Neste ano, a cooperativa que surgiu em Cacoal, no ano de 1999, por iniciativa de 59 empreendedores locais, completa 25 ANOS de atividade e receberá o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista, que fará PODCAST com cada um dos homenageados, com produção da empresa DNA MIDAS, que transmitirá AO VIVO todo o evento pelo YOU TUBE no dia 26 de outubro próximo no salão de eventos TOLDU’S Buffet, em Cacoal/RO, e conta ainda, com nomes renomados em sua organização como THIAGO FLOR Fotógrafo Oficial na aguardada noite de homenagens, a Social Mídia LETÍCIA LADISLAU responsável pela Live do evento no Instagram, decoração do expert MARCIO ERMENEGILDO, estrutura da empresa AGITORO Som & Iluminação, Violinista LUCAS LACERDA de Ji-Paraná/RO, SANDRA UEDA CERIMONIAL de Ariquemes/RO com suas atenciosas recepcionistas, LEANDRO LEAL Mestre de Cerimônias de Ariquemes|RO. A Estilista LINDA VON RONDON é a idealizadora e criadora do traje exclusivo de MARISA LINHARES para a grande noite.

DIMARE CACOAL Em Cacoal/RO, um registro dos sócios proprietários os irmãos WENDER GARCIA, que comemora aniversário AMANHÃ, DIA 16, e Wesley Garcia e Otávio Foli da elegante loja de móveis planejados DIMARE CACOAL, que tem diversos showrooms todos decorados pela tradicional CASA & DECORAÇÃO, a mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia, que os tem também como sócios proprietários.

DNA MIDAS NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 O empresário FRANCISCO JUNIOR da empresa de Produção de Mídia e Transmissão DNA MIDAS em Cacoal/RO, muito requisitado para produções do cinema publicitário corporativo e de Podcast, e Transmissões On Line será o responsável pela produção do PODCAST MARISA LINHARES que entrevistará cada homenageado do tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista. A DNA MIDAS transmitirá AO VIVO todo o evento pelo YOU TUBE do evento que acontece no dia 26 de outubro próximo no salão de eventos TOLDU’S Buffet, em Cacoal/RO.

LEANDRO LEAL NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 O Mestre de Cerimônias LEANDRO LEAL de Ariquemes/RO, será o responsável pelo CERIMONIAL do tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista. O evento acontece no dia 26 de outubro próximo no salão de eventos TOLDU’S Buffet, em Cacoal/RO. Na foto Leandro Leal em um dos inúmeros trabalhos que desenvolve como Mestre de Cerimônias no estado de Rondônia.

THIAGO FLOR NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 O renomado THIAGO FLOR de Cacoal/RO, será o FOTÓGRAFO OFICIAL e receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista. O evento acontece no dia 26 de outubro próximo no salão de eventos TOLDU’S Buffet, em Cacoal/RO.

LINDA VON RONDON NO TROFÉU CACAU DE OURO Em Cacoal/RO, desde 1.995 desenvolvendo atividades com seu trabalho de ESTILISTA, atualmente em seu moderno e prestigiado atêlie, com sua própria e exclusiva coleção ELEVE-SE para noivos, a estilista LINDA VON RONDON receberá o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista. O evento acontece no dia 26 de outubro próximo no salão de eventos TOLDU’S Buffet, em Cacoal/RO. MARISA LINHARES vestirá TRAJE EXCLUSIVO LINDA VON RONDON.

KRIARTES NO TROFÉU CACAU DE OURO Em Cacoal/RO, a empresa de Comunicação Visual KRIARTES há 24 ANOS em atividade com produtos e serviços de excelência, tecnologia atual, agilidade em todos os processos de produção de seus produtos para residência, indústria, comércio, escritório, clínica e hospital, com adesivos, personalização de frotas, placas, sinalização, letras caixa, fachadas de ACM, toldos e coberturas, receberá o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista. Na foto o casal ROSANA CRISTINA MAIA e MARCIO GREICK MAIA proprietário da renomada KRIARTES Comunicação Visual em viagem por Barcelona na Espanha.

CONTÁGIO JOIAS E ÓCULOS NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Em Cacoal/RO, com 21 ANOS em atividade como empresa de produtos de excelência, a joalheria e ótica CONTÁGIO JOIAS E ÓCULOS continua a encantar seus clientes com as mais deslumbrantes joias e as tendências mais atuais em óculos. A CONTÁGIO JOIAS E ÓCULOS receberá o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista.

MARCIO AKIO NAKANISHI NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Com extenso currículo o FISIOTERAPEUTA MARCIO AKIO NAKANISHI enriquece seu conhecimento com Pós-Graduações em Acupuntura, Fisioterapia em Ortopedia, formação completa em Osteopenia e inúmeras participações em Cursos e Congressos Nacionais e Internacionais. Marcio Nakanishi foi Professor Universitário por 13 ANOS, nos quais coordenador do curso nos últimos sete. Hoje, MARCIO NAKANISHI se dedica exclusivamente ao seu consultório, mentorias e cursos, e receberá o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista.

LABORANÁLISES NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Com 11 ANOS como empresa consolidada e estruturada em vários quesitos, em especial na credibilidade de resultados dos exames, condição fundamental para que o médico possa direcionar o tratamento correto para cada paciente, atualmente, o LABORATÓRIO LABORANÁLISES em Cacoal/RO e com Unidade em Pimenta Bueno/RO, está entre os laboratórios de análises clínicas mais modernos e confiáveis da Região Norte, e receberá o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista. Na foto uma das sócias proprietárias a farmacêutica e bioquímica KELLY CRISTINA FERNANDES GOMES especialista em Citologia e Hematologia Clínica com o esposo Roberson Gomes no centro histórico de Roma na Itália, um dos roteiros por onde o casal está turistando.

FRIOS CACOAL NO TROFÉU CACAU DE OURO Em Cacoal/RO, registrei o dinâmico e arrojado empresário JOCIMAR SEPP da DISTRIBUIDORA FRIOS CACOAL que receberá o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista.

CLAUDEMIR BORGHI NO TROFÉU CACAU DE OURO Em Cacoal/RO, registrei o renomado OTORRINOLARINGOLOGISTA CLAUDEMIR BORHI em sua moderna clínica, que tem disputada agenda. Claudemir Borghi receberá o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista.

KUMON CACOAL NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Criado em 1954 pelo professor Toru Kumon, o método KUMON tem como franqueada na Unidade em Cacoal/RO, a empresária ANA CLÁUDIA TAKAHASHI BIANCHINI Orientadora em Matemática, Português e Inglês, e receberá o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista.

FARMÁCIA YASSUDA NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Com mais de 39 ANOS de atividades em Cacoal/RO, a FARMÁCIA YASSUDA passou por diversas mudanças em sua estrutura física e equipamentos laboratoriais, buscando sempre a inovação e atualização no âmbito de FARMÁCIA MAGISTRAL e receberá o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista.

ORALCENTER NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 A prestigiada ORALCENTER ODONTOLOGIA moderna e elegante clínica da cirurgiã-dentista MARIA EDUARDA MACEDO, que atua nas especialidades de IMPLANTODONTIA, ORTODONTIA e ENDODONTIA, receberá o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista. Na foto Maria Eduarda com o pai cirurgião-dentista Salviano Macedo.

TRACK & FIELD NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Registrei o professor Welliton Nunes Soares na moderna TRACK & FIELD em Cacoal/RO. A loja da famosa marca de roupas masculina e feminina fitness e de academia receberá o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista.

DIVINO AMOR CACOAL Ontem, dia 14, o diretor administrativo TIAGO ZANDONÁ da SICOOB FRONTEIRAS comemorou aniversário. Na foto Tiago ao lado da esposa Kelly Chrystina e dos lindos e meigos filhinhos, em sua moderna loja DIVINO AMOR da famosa e prestigiada DIVINO AMOR, primeira franquia Católica do Brasil. A loja está localizada na rua São Luiz, em Cacoal/RO.



INAUGURAÇÃO DA CÉU AZUL Em Cacoal/RO, inaugurou a moderna CÉU AZUL Clínica de Saúde Infantil da cirurgiã-dentista MARIANA ANDRADE LINHARES especialista em Odontopediatria. A nova clínica conta com um completo quadro de profissionais. Na foto a odontopediatra Mariana Andrade Linhares entre a pediatra Flávia Cassol Olivo, a fonoaudióloga Daniele Moutinho, a psicóloga Luana Sampaio, a ortodontista Elaine Arruda Cani e a fisioterapeuta Ellen Nicácio. A clínica está localizada na avenida Porto Velho, 2725 ao lado da loja Zofie Joias.

FAMÍLIA NA INAUGURAÇÃO DA CÉU AZUL Em Cacoal/RO, inaugurou a moderna CÉU AZUL Clínica de Saúde Infantil da cirurgiã-dentista MARIANA ANDRADE LINHARES especialista em Odontopediatria. A nova clínica conta com um completo quadro de profissionais. Na foto a odontopediatra Mariana Andrade Linhares com o esposo empresário Juliano Linhares e os filhos Pedro, João e Ana. A clínica está localizada na avenida Porto Velho, 2725 ao lado da loja Zofie Joias.