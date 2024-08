No próximo domingo, 18 de agosto, acontece a “Tardezinha” de pagode na Arena em Vilhena, um evento temático que promete reunir amantes de pagode, forró e boa música.

Com início às 16h, a festa será realizada na Arena Coronel, localizada na Avenida Major Amarante, 4673, no centro da cidade. Os organizadores convidam o público a vestir branco ou rosa para entrar no clima especial da celebração.

A principal atração do evento será Boni Pagodeiro, que levará ao palco um repertório repleto de sucessos do pagode, criando uma atmosfera descontraída e animada para todos os presentes. Além disso, o evento contará com o forró de Meire Cabianch, aquecendo ainda mais a pista de dança. Para completar a noite, o DJ 7 promete manter o público em movimento após os shows.