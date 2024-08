Em visita à redação do Extra de Rondônia esta semana, o deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) apresentou um detalhado balanço das ações realizadas durante seu mandato neste ano.

Neiva destacou que focou sua atuação em ações legislativas, apresentando propostas, participando de comissões e fiscalizando os atos do Executivo, cumprindo rigorosamente suas funções institucionais. No entanto, o parlamentar enfatizou que há um grande anseio da comunidade em torno do encaminhamento de recursos aos municípios, e por isso, além das ações legislativas, ele tem se dedicado a atender essas demandas.

Neiva detalhou diversas iniciativas para os sete municípios do sul de Rondônia, ressaltando que, apesar do foco na região, suas ações se estendem a 25 cidades do estado.

Em Vilhena, por exemplo, ele mencionou a destinação de R$ 4 milhões para cirurgias oftalmológicas e ortopédicas, além de R$ 400 mil para mobiliário da UPA. Ele também garantiu R$ 2 milhões para reformas nas alas feminina e masculina do Hospital Regional, além de melhorias na UTI.

Outras ações em Vilhena incluem pavimentação asfáltica nas imediações da CTR, R$ 500 mil em tubos armcos, construção de pontes nos distritos do Baixadão e Nova Conquista, instalação de tubos armcos no acesso à marginal do frigorífico, e reformas em escolas, como pisos, refeitórios e novas salas de aula.

Em Colorado do Oeste, Neiva destacou a construção de uma piscina térmica na APAE e a destinação de R$ 900 mil para implementos destinados a associações. Já em Cerejeiras, foram alocados R$ 500 mil para infraestrutura em microbacias em áreas rurais, R$ 300 mil para troca de mobília no hospital, e R$ 1,5 milhão para a saúde. Além disso, a APAE de Cerejeiras recebeu R$ 830 mil para um projeto de equoterapia, e mais recursos foram destinados para implementos agrícolas e asfalto.

Para Corumbiara, Neiva destacou a construção de uma ponte no valor de R$ 1,4 milhão. Em Cabixi, o parlamentar viabilizou a compra de um trator traçado, no valor de R$ 400 mil, e mencionou a parceria com o senador Confúcio Moura para a construção de uma ponte sobre o Rio Pimenta, ligando o município a Comodoro, no Mato Grosso. Em Chupinguaia, ele destinou recursos para a compra de uma escavadeira e tubos armcos. Finalizando o circuito de ações, em Pimenteiras, Neiva alocou R$ 2 milhões para asfaltamento.

Durante a conversa, o deputado Ezequiel Neiva também comentou sobre as eleições municipais e os candidatos que ele apoia nos municípios sulistas, independentemente de serem filiados ao seu partido. Em Vilhena, o parlamentar apoia Flori Cordeiro. Em Cabixi, seu apoio vai para Silvano Ascari. Já em Colorado do Oeste, o candidato de Neiva é Gilmar da Saúde, e em Corumbiara, ele apoia a reeleição do prefeito Leandro da Saúde. Em Pimenteiras, o deputado está com a prefeita Valéria Garcia em seu projeto de reeleição.

Em Cerejeiras, onde Ezequiel Neiva possui domicílio eleitoral, seu apoio é ao cunhado, Sinédio José. Apesar de não ter nada contra a atual prefeita e o candidato dela, Neiva defende que, após doze anos de gestão, é hora de promover uma alternância no poder.

Em Chupinguaia, o deputado apoia Wesley Araújo. Neiva reforçou que, em todas as cidades onde está atuando, está comprometido em eleger seus candidatos a prefeito, com o objetivo de continuar promovendo o desenvolvimento regional.

Ainda em relação a Cerejeiras, Ezequiel Neiva criticou a proposta de terceirização do sistema de distribuição de água e saneamento básico. Segundo ele, essa medida penalizaria a população. Como alternativa, o deputado propõe a criação de uma autarquia municipal, argumentando que essa solução manteria os recursos circulando na cidade, beneficiando diretamente a economia local.

Ao final da entrevista, Ezequiel Neiva deixou uma mensagem para os eleitores, recomendando que votem de forma consciente, priorizando a escolha de pessoas capacitadas e comprometidas com o desenvolvimento dos municípios, em vez de se focarem apenas em partidos políticos. O parlamentar reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando com afinco para o bem-estar da população e o progresso de Rondônia.