Na tarde de quarta-feira, 14 de agosto, policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar e do Batalhão de Polícia Militar Ambiental apreenderam uma arma de fogo e munições no município de Pimenteiras do Oeste. Um homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.

Ocorrência Policial

Por volta das 15 horas, uma equipe da Força Tática (PMRO), em apoio à Polícia Militar Ambiental, foi até uma propriedade na área rural do município de Pimenteiras, onde, segundo denúncias, estaria ocorrendo um crime ambiental.

Os militares chegaram à propriedade, constataram o fato e, ao realizarem buscas, encontraram uma espingarda calibre 28, com marca suprimida, 9 cartuchos, além de munições calibre 22.

Os policiais questionaram o morador, que relatou que a espingarda não possuía registro e que a arma pertencia a seu pai, mas estava sob sua responsabilidade.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com a arma e as munições apreendidas, à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.